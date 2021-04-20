Bakan Koca'nın 'aşıda 55 yaş' açıklamasının ardından hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, dün aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurarak, sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini duyurmuştu.

Koca'nın açıklamasının ardından ise, bazı hastanelerde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Hastanelerden randevu alan vatandaşlar, aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Böylece Türkiye'de aşılama sayısı 20 milyon 2 bin 131'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşı sayısı, İstanbul'da 3 milyon 175 bin 5, Ankara'da 1 milyon 599 bin 907, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 164 oldu.

Öte yandan koronavirüs salgınında ülkede en çok vaka artışı yaşanan 5 ilin yoğun bakım doluluk oranları açıklandı. Buna göre, yoğun bakım ünitelerinde İstanbul'da %71.4, Çanakkale'de %67.1, Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli’nde %69 ve Yalova’da %55,4 doluluk belirtildi.