Doktor Hacer Demirel'i bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etmişti: ‘Sanığın akli melekeleri yerinde’

Kilis'te görev yapan doktor Hacer Demirel'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayan, tehdit ve taciz eden Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.

Doktor Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K.'nın uzun süreli taciz ve takibine maruz kaldı.

Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti. Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden Kilis'e geldiği doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen yıl ağustos ayında yeniden polise başvurdu.

Adli Tıp raporu okundu

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkındadava açılan Cebrail Can K., Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi. Ancakavukatları sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek yeniden rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine geçen duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması istendi.

Sanık Cebrail Can K.'nın 20,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması bugün Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun okunduğu, mağdur ve sanığın katılmadığı duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Argıllı Suvat, "Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda sanık Cebrail Can K.’nın aklı melekelerinin yerinde olduğu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilir mahiyette bir mental düzeye sahip olduğu görüldü. Bu rapor ile sanığın bilinçli olarak suçu işlediği de ortaya çıkmış oldu" dedi.