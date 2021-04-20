Adana’da üzerine televizyon düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yakınlarını ziyarete giden yabancı uyruklu Ömer Muhammed ile Yasemin Muhammed çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Muhammed Muhammed oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrildi.

Gürültüyü duyup odaya koşan Muhammed çifti, çocuklarının üzerine düşen televizyonu kaldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammed’i Seyhan Devlet Hastanesi’nin Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet binasına götürdü. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine götürüldü.