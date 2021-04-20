Apple yeni ürünlerini tanıttı

Teknoloji devi Apple, 7 farklı renk seçeneği ile gelen yeni iMac ve iPad Pro'yu tanıttı. Yeni iPad Pro'ların ve iMac'in Türkiye fiyatları da açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği lansman, şirket CEO'su Tim Cook'un sunumu ile başladı.

Apple announces a bunch of new products during its big #AppleEvent



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İlk etapta Apple Podcasts sunuldu. Söz konusu servisin önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgede kullanıma açılacağı belirtildi.

Apple Podcasts'in, kullanıcılarına reklamsız olarak hizmet sunacağı ifade edildi.

iPhone 12'ye mor renk seçeneği

Bununla birlikte lansmanda, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerine mor rengin de eklendiği kaydedildi.

23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacak olan mor iPhone'ların, 30 Nisan'dan itibaren de tüm Apple Store'lardan satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

© REUTERS / Apple Inc. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTag de lansmada tanıtılan diğer bir ürün. Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlenirken, 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu.

Ayrıca AirTag'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı bildirildi. Tüm eşyaları anlık olarak takip edebilmeye yarayan AirTag, kullanıcılara sesli uyarı imkanı da sunuyor.

Öte yandan lansmanda, Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da tanıtılarak, ürünün 32 GB'lık versiyonunun 179 dolar, 64 GB versiyonunun ise 199 dolar fiyatla satışa sunulacağı kaydedildi.

© REUTERS / Apple Inc. Lansmanın bir diğer sürprizi de yeni iMac oldu. M1 ile gelen ürün, ince yapısı ile öne çıkıyor. Yeni iMac, 2 thunderbolt ve 2 USB-C bulunduruyor.

7 renk seçeneği bulunan cihaz 24 inç ekrana sahip. 1080p webcam'e de sahip olan yeni iMac'in, FaceTime HD kamera ile geldiğini söylemek mümkün.

Bunun yanı sıra Apple, sözgelimi kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak tanıttı. Ayrıca cihazda 6 hoparlör bulunuyor.

© REUTERS / Apple Inc. Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.

Apple, Keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u eklediğini de duyurdu.

Yeni iPad Pro'yu tanıtan Apple, cihazda 8 çekirdekli M1'e yer verdi. Cihazın PS5 ve Xbox kontrolcüleriyle çalışabildiği ve bir önceki modelden yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.

Yeni iPad Pro'nun özellikleri

iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple’ın iddiasına göre eski modele oranla CPU’da yüzde 50, GPU’da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.

iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple, bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor.

© REUTERS / Apple Inc. Apple, yeni iPad pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.

Cihazların ABD fiyatları ise 799 ve 1099 dolar olarak açıklandı.Thunderbolt desteği olan yeni iPad Pro, dışa 6K çözünürlükte görüntü de verebiliyor.

iPad Pro’nun arka tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip olan geniş açılı ana kamera ve 10 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip ultra geniş açılı ikinci kamera yer alıyor.

© REUTERS / Apple Inc. 2 kat optik ve 5 kat dijital yakınlaştırma sunan cihaz, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkıyor.

Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkaran Apple, klavyede touch ID'ye de yer verdi.

Türkiye fiyatları nasıl?

Cihazların Türkiye fiyatları da belli olurken, yeni iMac'ler Türkiyede 14 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı bildirildi.

iPad Pro'larda 11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ürünler uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Cihazlar ABD'de 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.