Adana'da kimliği belirsiz sürücü, aracını yaya üst geçidine bırakıp kaçtı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir üst geçitte meydana gelen olayda, TAG Otoyu üzerinden geçen ve Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesini birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerinde bir otomobilin bulunduğu görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz sürücünün, yaya üst geçidine bırakarak kaçtığı ve otomobilin sıkıştığını belirledi. Polis ekibinin olay yerine çağırdığı çekici tarafından zincirle bağlanan otomobil, bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

Otomobil yediemin otoparkına götürülürken, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.