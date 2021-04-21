Nusret Gökçe, 'Nereden geldiğini unutma' notuyla kendi köyünü paylaştı: Bunlar halkım için inşa ettiklerim

Nusret Gökçe, Instagram hesabında "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim" notuyla videolu paylaşımda bulundu.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, kişisel Instagram hesabında videolu bir paylaşım yaptı. Takipçilerinin Ramazan ayını tebrik eden Gökçe, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."