Yılın ilk yavru aslanları isimlerini seçti: Asya ve Zoya

Aslan Park’ta dünyaya gelen yılın ilk yavru aslanlarının isimleri belli oldu. Sosyal medyada yapılan oylamada en çok seçilen 4 isim yavruların önüne sunuldu ve yavru aslanların seçtiği isimler ‘Asya ve Zoya’ oldu.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Aslan Park’ta yılın ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 3 aylık olan yavruların isimleri sosyal medyadan oylamaya sunulmuştu.

Oylama bitti ve en çok oy alan 4 isim; Asya, Luna, Zoya ve Mia oldu. Bu isimler, dün eşit büyüklükteki karton kutuların üstüne yazılarak yavru aslanların önüne sıra sıra dizildi.

Aslanlar isimlerini ilk seçtiği kartonla belirlemiş oldu.

'Yavru 1-2 diye seviyorduk'

İlk seçilen isim Zoya diğeri ise Asya oldu. Sorumlu Veteriner Hakan Yücel Yılmaz, “İsim belirlenecek diye kendimiz bir isim koymamak için çok uğraştık. Onları yavru 1, yavru 2 diye seviyorduk. Yavrularımıza artık isimleriyle sesleneceğiz ve böylece onları isimlerine alıştırmış olacağız” dedi.

‘Aslan nesline dikkat çekmek istedik’

Anne, yavrulara 1 ay baktıktan sonra yavruları artık beslememeye başladığını belirten Veteriner Hekim Hakan Yücel, şunları kaydetti: