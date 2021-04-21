Burak Sergen entübe edildi

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçen hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, entübe edildi.

Işıl Sergen oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir."

Işıl Sergen, babasının ardından virüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istek de bulundu. Sergen, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" ifadelerini kullandı.