Emina Jahovic, evini Türk Konsolosluğu'na kiraya verdi

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 2018 yılında ayrılan Emina Jahovic'in, Novi Pazar kentinde bulunan evinin Sırbistan'daki Türk Konsolosluğu'na kiraya verdiği duyuruldu.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Jahovic, evin 11 ay boyunca boş kaldığını, annesinin Belgrad'da yaşadığını ve bu nedenle evi, ağabeyi olan eski Fenerbahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan ile birlikte kiralamaya karar verdiklerini söyledi.

Evin konsolosluğa uygun şekilde yenilendiği ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Novi Pazar Başkonsolosluğu olarak hizmete açıldığı bildirildi.