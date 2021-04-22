Annesi ölen yaban domuzu, biberonla beslenerek hayata tutundu

Afyonkarahisar'da anneleri doğum yaptığı esnada köpek saldırısı sonucu ölen iki yaban domuzu yavrusu tedaviye alındı. Yavrulardan biri ölürken, kalan diğer yavru ise biberon ile beslenmeye başlandı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinin kırsal alanında köylüler tarafından göbek bağları dahi kopmamış iki yaban domuzu yavrusu bulunduğu yönünde ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekiplerin koruma altına aldığı hayvanların birkaç günlük olduğu belirlendi. Yavru domuzlar tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesigetirildi.

İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için yaşamını yitirdi. Diğer yavru ise AKÜREM'in gönüllü öğrencileri tarafından özenle beslenmeye başlandı.

3 haftalık olan yavru yaban domuzunun ilk günlerde yaşaması için bir öğrenci, evinde sürekli süt ve biberon ile besledi. Sağlık durumu iyi olan ve kritik dönemi atlatan yavru domuzun bir süre AKÜREM’de bakımının yapılacağı öğrenildi.