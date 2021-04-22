Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü' satışa sunuldu

Çinli bir e-ticaret sitesi olan Taobao, tamamen silikon ve hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü'nü Smitzen markasıyla satışa çıkardı.

Taobao tarafından satışa çıkarılan ve vücudun üst kısmını kaplayan 'kaslı vücut kostümü'nün yüzde 100 tıbbi silikondan yapıldığı belirtiliyor.

Kostümlerin fiyatının boyutlarına ve türüne bağlı olarak değiştiği belirtilirken, sitedeki fiyat aralığı ise 162 dolar ila 609 dolar arasında.

Ürün tanıtımında yapılan açıklamada, "Kostümler, kol damarları ve kesilmiş köprücük kemiği gibi ek gerçekçi unsurlar barındırıyor ve bu da insanların yırtık fiziğinizden etkilenmesini sağlayacak" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan kostüm, AliExpress gibi diğer popüler çevrim içi alışveriş sitelerinde de satışa sunuldu.