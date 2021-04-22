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    İstanbul Havalimanı

    İstanbul Havalimanı'nda 'Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı' konsepti

    © Fotoğraf : İGA
    Yaşam
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    İstanbul Havalimanı, çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini keyifli hale getirmek için ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konseptiyle sunduğu yenilikleri ‘Şimdi Çocukların Zamanı’ ile hayata geçiriyor.

    İGA'dan (​İstanbul Grand Airport) yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarındaki yolcularına sunduğu yolculuk deneyimi ile ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, tüm misafirlerine olduğu gibi çocuklara ve ailelerine yeni hizmetler sunmak için tüm çalışmalarını tamamladı.

    Çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüştürmeyi amaçlayan İGA, İstanbul Havalimanı’nda bu ailelerin daha rahat ve keyifli şekilde seyahat etmesine yönelik çeşitli çözümler üretti. Bu çözümler ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konsepti altında bir araya getirildi.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, bu vesileyle Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti de ‘Şimdi Çocukların Zamanı’ lansmanıyla tüm kamuoyuna tanıtılıyor.

    Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti, çocukların birçok şeye olan ilgileri ve keşfederken sorular sormalarından ilham alıyor. İGA, çocuklara bu keyfi en güzel şekilde yaşatmak, keşfetmelerini sağlamak ve bunu en sevdikleri aktiviteyle yani oyun ışığında ortaya çıkartıyor.

    Bu iç görüyle hareket eden İGA, çocukların doyasıya eğlenmesi, yeşili keşfetmesi ve doğa ile aralarında bir bağ oluşması adına doğa konseptli oyun parkını, denizi keşfetmeleri, denizle tanıştıkları, ilk kez balık gördükleri zamanı hatırlamaları için birbirinden farklı canlıların anlatıldığı deniz konseptli oyun parkını hayata geçirdi.

    Suyun mucizesini keşfetmeleri için sadece kar ve buzdan oluşan buzul konseptli oyun parkını, uçmayı, gökyüzünü keşfetmeleri ‘İleride ne olmak istiyorsun?’ diye sorulduğunda heyecanla ‘Pilot!’ demeleri adına gökyüzü konseptli oyun parkını, gezegenlerde keyifli bir yolculuğa çıkması, gezegenleri keşfetmesi ve uzay bilimini yakından tanımaları adına uzay konseptli oyun parkını kurdu.

    Çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının büyüklüğü ise 700 metrekarelik alanı kaplıyor.

    Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti kapsamında, çocuklu aileler İstanbul Havalimanı’na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar.

    Çocuklu aileler havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyorlar. Havalimanı terminal girişinde çocuklar ve aileleri uzay mekiği şeklinde kendileri için özel olarak tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyorlar. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına kadar uğurlanıyorlar.

    Etiketler:
    Seyahat, yenilik, Aile, Çocuk, İstanbul Havalimanı
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