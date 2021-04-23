Bağcılar’da ambalaj fabrikasında patlama

Bağcılar'da 2 katlı iş yerinin 2. katında bulunan pres makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Patlama saat 05.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesinde meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Pencereler caddeye fırladı
'Sonik patlaması gibiydi'
Patlamayı 5 sokak ilerideki evinden duyan ve sesine uyanan Muhammet Akarsu şu ifadeleri kullandı:
"O sırada ben evimde uyuyordum. Öyle bir patlama sesi geldi ki, sanki uçakların sonik patlaması gibi. Ben 5 sokak ileride oturuyorum. Evler sallandı, binalar sallandı. O derece patlama sesi geldi. Kalkıp geldiğimizde buraya, giriş katlardaki dükkanların camları patlamıştı, diğer dükkanları camları patlamıştı. Gerçekten bir bomba düşmüş gibi patladı. Yani çok şiddetliydi. Basınçlı bir patlamaydı."
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