Polis, yolda karşılaştığı ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp çalmaya başladı

Şanlıurfa’da sahur vakti gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu.
Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı.
Şanlıurfa’da devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.
Şanlıurfa’da sahur vakti gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu.
Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı.
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