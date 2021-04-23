Prof. Dr. Güner Sönmez: 'Takılmayın, antikor oluşmasa bile aşı sizi korur'

Prof. Dr. Güner Sönmez, “Aşı olanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ancak bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor” dedi.

Koronavirüs aşısı olduktan sonra sık sık antikor ölçtürmenin gereksiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor. SARS’ta gördük” dedi.

Aşı yaptıran birçok kişi antikor testleriyle de bağışıklık düzeylerini ölçtürüyor.

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, antikor testlerinin ticari bir furya olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

© Sputnik / Илья Наймушин Kovid-19'u atlatanlarda sıra dışı bir bağışıklık özelliği saptandı

'Grip gibi olacak'

2003’te SARS geçiren hastalarda 17 yıl sonraki ölçümlerde bağışıklığın halen devam ettiği ortaya çıktı. Kızamıkçık aşısı olanlarda ise 34 yıldır bu bağışıklığın devam ettiği tespit edildi. Dolayısıyla COVID-19’da da herkes aşılandıktan ve T hücreleri virüsü tanır hale geldikten sonra grip gibi olacak.”

'T hücreleri mutantları tanıyor'