Prof. Dr. Güner Sönmez: 'Takılmayın, antikor oluşmasa bile aşı sizi korur'

Koronavirüs aşısı olduktan sonra sık sık antikor ölçtürmenin gereksiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor. SARS’ta gördük” dedi.
Aşı yaptıran birçok kişi antikor testleriyle de bağışıklık düzeylerini ölçtürüyor.
Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, antikor testlerinin ticari bir furya olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:
'Grip gibi olacak'
2003’te SARS geçiren hastalarda 17 yıl sonraki ölçümlerde bağışıklığın halen devam ettiği ortaya çıktı. Kızamıkçık aşısı olanlarda ise 34 yıldır bu bağışıklığın devam ettiği tespit edildi. Dolayısıyla COVID-19’da da herkes aşılandıktan ve T hücreleri virüsü tanır hale geldikten sonra grip gibi olacak.”
'T hücreleri mutantları tanıyor'
- Bir araştırmaya göre T hücreleri virüsün 52 parçasını tanıyor. Yani tüm varyantları tanıyabiliyor.
- T hücreleri basit kan tahlilleri ile saptanamıyor ancak antikorlar saptanabiliyor. Bu nedenle antikor değerleri ölçülüyor.
- T hücreleri araştırmalara göre varyantlardan etkilenmiyor. Yani savaşmaya devam edebiliyor.
- T hücreleri hastalıktan korumayabilir ancak hastalığın ağır seyretmesini önler.
- T hücrelerinin hafızası çok uzun sürelidir bu nedenle virüsü sadece bir kere tanıması yeterli.
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