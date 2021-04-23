36 kilo patlayıcının kullanıldığı cinsiyet partisi 'deprem etkisi' yarattı

ABD'de yaşayan bir aile, yeni doğacak çocuklarının 'cinsiyet ilanı' için düzenledikleri partide 36 kilo patlayıcı kullanınca, bölgede küçük çaplı bir deprem olduğu zannedildi.

ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Kingston kasabasında yaşayan bir aile, yeni doğacak çocuklarının cinsiyetinin ilanı için düzenlenen partide 36 kilo patlayıcı kullandı.

Patlama ayrıca, en az 20 mil uzaklıkta da hissedildi ve deprem zannedildi. Ancak, meteorologlar kayda değer bir sismik faaliyet olmadığını doğruladıktan sonra, diğer olasılıklar gündeme geldi.

Polisin araştırmasına göre, bölgedeki Torromeo taş ocağına giden aile, güvenli olacağı gerekçesiyle patlayıcıları burada ateşlediler ancak patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Polisin Tannerite marka patlayıcı kullanıldığını tespit ettiği olayda, çevrede yaşayan Sara Taglieri, "Bu korkunç patlamayı duyduk. Resimleri duvarlarımızdan düşürdü. Ben bu gibi aptallıklara hazırım, ama bu çok aşırıydı" ifadelerini kullandı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, patlayıcıları alan kişi ise polise teslim oldu. Öte yandan, partinin videosunu izleyen polisler, doğacak çocuğun cinsiyetinin erkek olacağını doğruladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, verilecek ceza ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Öte yandan, ABD'de patlayıcı maddelerle kutlanması bir gelenek halini alan cinsiyet partileri, daha önce çeşitli ölüm olaylarına da sebebiyet verdi.

Mart ayında iki pilot, cinsiyet partisi nedeniyle havaya saçılan pembe toz bulutuna girip kontrollerini kaybederek Cancun açıklarında hayatlarını kaybetmişlerdi.

2020'de ise, Kaliforniya'da bir cinsiyet partisinde kullanılan bir duman üretme cihazı nedeniyle 2800 hektardan fazla alan yanmıştı.

Aynı şekilde, Nisan 2017'de ABD sınır devriyesinde görevli Dennis Dickey, çocuğunun cinsiyet partisinde patlayıcılarla dolu bir hedefe ateş ettikten sonra Arizona ormanlarında 47 bin dönümlük alanı yakarak 8 milyon dolarlık hasara neden olmuştu.

Temmuz 2019'da, cinsiyeti açığa çıkarma hareketinin öncülerinden Jenna Karvunidis ise, uygulamayı 'yeniden değerlendirme' zamanının geldiğini söylemişti.