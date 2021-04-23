Pfizer, Meksika ve Polonya'da sahte aşılarının satışta olduğunu doğruladı

Pfizer, Meksika ve Polonya'da sahte koronavirüs aşısı bulunduğunu ve doz başına satış fiyatının 1000 dolara kadar yükseldiğini doğruladı.

Meksika'daki bir klinikte, yaklaşık 80 kişiye, fiziksel olarak zararsız görünen, ancak koronavirüse karşı hiçbir koruma sağlamayan sahte ilaç dozları verildiği öğrenildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Meksikalı yetkililer de, aşıların bira soğutucularında saklandığının tespit edildiğini söyledi.

Polonya'da ele geçirilen şişelerdeki sıvının ise kırışıklık önleyici krem olduğu düşünülen kozmetik bir madde olduğu açıklandı.

Pfizer sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "E-ticaretin kolaylığı ve rahatlığı ve internetin sağladığı anonimlik ile beslenen bu tür bir ortamda koronavirüs aşılarında dolandırıcılık, sahtecilik ve diğer yasadışı faaliyetlerin yaygınlığında artış olacağının farkındayız" ifadeleri kullanıldı.

Şubat ayında da, Meksika'nun Nuevo Leon eyaletindeki sağlık yetkilileri, halkı sahte aşılar konusunda uyararak güvenilir olmayan aşıları almamalarını istemişti ve Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Mart ayındaki açıklamasında sahte aşıların Meksika'da hala dolaşımda olabileceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu.

'Suçlular için mükemmel bir fırsat'

İlaç ihtiyacının dolandırıcılığa yol açtığını söyleyen Pfizer'in küresel güvenlik başkanı Lev Kubiak ise, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Çok sınırlı bir tedarikimiz var, suçlular için mükemmel bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Gazete, Meksika'nın geçen ay Honduras'a giden özel bir uçakta ele geçirilen ve Rus aşısı Sputnik olduğu iddia edilen 6 bin dozluk bir sevkıyatı da incelediğini söyledi.