Elon Musk'ı dinleyip kripto parayı denediğini söyleyen Gülben Ergen: Sormayın, tepetaklak olduk

Şarkıcı Gülben Ergen, diş kontrolü için gittiği Nişantaşı'nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde yatırım yaptığı kripto paradan zarar eden Ergen, "Moralim bozuk, sormayın tepetaklak olduk. Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. Zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" dedi.

Habertürk gazetesinden Tolga Aslan'ın aktardığına göre Ergen, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine de "Ben öyle bir para kazanmıyorum, öyle bir yatırım yapacak gücüm de yok, zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor. Bir şekilde bu yürüyecek. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa bunu tanımak ve bilmek lazım" ifadesini kullandı.