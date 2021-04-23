ABD'de tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi

ABD’nin Utah eyaletindeki bir lisede yapılan atletizm yarışmasında tribünden atlayan köpek, birinciliğe koşan öğrenciyi geçerek, yarışı önde tamamladı.

ABD'nin Utah eyaletindeki Logan Lisesi’nde yapılan atletizm yarışmasında kayda alınan görüntülerde, öğrencilerin yarışına bir köpeğin de katıldığı görüldü.

Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçerek yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı.

Köpek daha sonra Laney’i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı.