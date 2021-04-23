Britanya, ilk kez insandan koronavirüs bulaşması sonucu durumu ağırlaştığı için uyutulan kedi vakası açıkladı

Koronavirüsün insanlardan evcil hayvanlara geçmesi vakalarında bu kez Britanya'da sahibinden korona bulaşan 4 aylık bir cins kedi yavrusunun uyutularak öldürülmek zorunda kaldığı belirtildi.

İngiliz basını, koronavirüs pandemisinin 2020 yılındaki ilk dalgasında insandan kediye bulaşan iki vakanın teyit edildiğini duyurdu.

Glasgow Üniversitesi'nin vakayla ilgili açıklamasında, Nisan 2020'de nefes alma zorluğu çektiği için veterinere götürülen Ragdoll cinsi 4 aylık kedide koronavirüs nedeniyle gelişten zatürreden kaynaklı ağır akciğer hasarı oluştuğu, günler içinde durumunun çok ağırlaşması nedeniyle uyutulduğu belirtildi.

Araştırma sonucunda Kovid-19 hastası sahiplerinden kediye koronavirüs geçtiğinin belirlendiği vurgulandı.

Four-month-old kitten has to be put down after catching Covid from its owner https://t.co/XfRbcrthru — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 23, 2021

Otopside akciğer hasarına neden olan zatürrenin koronavirüsten kaynaklandığına dair işaretlere ulaşıldığını söyleyen bilim insanları, sahibinin bir ay önce Kovid-19 semptomları gösterdiği, ancak test edilemediğinden mütevellit virüsü onun evcil hayvana geçirdiği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Yine Glasgow Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından bildirilen ikinci bir vakada, yine sahipleri Kovid-19 belirtileri gösteren 6 yaşındaki bir Siyam kedisinin mayısta Kovid-19'a yakalandığı görüldü, ancak sadece burnunda ve gözlerinde akma olan büyük kedi daha sonra iyileşti.

Kovid-19'a neden olan koronavirüsün ters yönde kediden insana geçip geçemediğinin belirlenemediğini belirten açıklamada, ileride olası yeni salgınları önlemek için bu konuda daha fazla araştırma gerektiği kaydedildi.

Dünya çapında az sayıda olsa da insandan evcil hayvana koronavirüs bulaşma vakaları bildirilirken, Güney Kore'de kediler ve köpekler için Kovid-19 testi ve karantina uygulaması yürürlükte.

Britanya'da Glasgow Üniversitesi'nden Prof. Margaret Hosie'nin yönettiği araştırmada, çeşitli kedi türlerinin yanısıra köpeklerde, hamsterlerde ve dağ gelinciklerinde koronavirüs vakalarının belirlendiği belirtildi. Araştırma, pandemi sırasında Britanya, ABD, Fransa, İspanya ve Almanya dahil en az 15 ülkede kedilerde Kovid-19 vakalarının görüldüğünü ortaya koydu.

Benzer semptomları olan kediler üzerinde yapılan 387 test sırasında bu iki teyitli vaka saptandı. Bu gruptaki kedilerin en az 19'unun insanların Kovid-19 hastası olduğu evlerden geldiği tahmin ediliyor.

Sadece sözkonusu iki vakanın koronavirüs pozitif çıkması, insandan evcil hayvana bulaşmanın nadir görülmesi olarak yorumlandı. İyileşen Siyam kedisiyle aynı evde yaşayan ikinci kedinin testi negatif çıktı.

Siyam kedisinin, Temmuz 2020'de Britanya hükümeti tarafından ilan edilen ilk enfekte evcil hayvan vakası olduğu sanılıyor.

O dönem İngiltere Veterinerlik Müdürü Christine Middlemiss, "Bu, çok nadir görülen bir olay, evcil hayvanlar çok hafif belirtiler gösteriyor ve birkaç gün içinde iyileşiyor" demişti.