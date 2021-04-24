Ertuğrul Özkök: Bir türküsever bana çok kızmış ve düzeltmezsem mahkemeye verecekmiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yazısı nedeniyle bir türküseverin kendisine çok kızdığını söyledi. Özkök, bu kişinin "1 Mayıs’a kadar düzeltmezsen seni mahkemeye vereceğim" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, dün (23 Nisan 2021) Instagram sayfasına ilginç bir yorum geldiğini söyledi.

Bir takipçisinin türkü ve türkülerle ilgili yazısına çok kızdığını belirten Özkök, bu kişinin "Türkülerimize, sanat müziğimize dil uzatan insanların müzikle yakından uzaktan alakası olamaz. 1 Mayıs’a kadar düzeltmezsen seni mahkemeye vereceğim" dediğini aktardı.

Özkök, bu yorumla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ya ne yazdığımı hiç anlamamış... Ya da çok önyargılı... O nedenle ben de onun ne dediğini hiç anlamadım. O yazıyı bu köşede yazdığım için cevabını da buradan vereyim.

Kardeşim ben türküye veya Türk sanat müziğine dil falan uzatmadım. Sadece şunu söyledim: 'Türk halkı artık türkü ve Türk sanat müziği değil, Türk hip hop’ı ve Türk popu dinliyor.' Bunu göstermek için de son 2 yıllık, son aylık ve son haftalık Top 50 listelerini verdim. Bir tane türkü ve bir tane Türk sanat müziği parçası yok.

'Bir de şu 'müzikten anlamak' lafını da anlamıyorum'

Buna karşılık Türk popu veya hip hop veya disko olarak düzenlenmiş türküler var. Ben bunu söylüyorum. Elinizde başka rakam olan varsa gelin onu tartışalım. Bir de şu 'müzikten anlamak' lafını da anlamıyorum. Ne demektir müzikten anlamak. Tamam anlamıyorum ama dinliyorum. Çok iyi anladığını söyleyenler de gelsin girsin bu tartışmaya."