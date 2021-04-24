Kız arkadaşına saldırıp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı

Antalya'da kız arkadaşına sokakta saldıran Hakan A., araya girip kendisini uyaran komşusu Nazif A.'nın yüzünü çatalla yaraladı. Kavga sırasında kendisi de başından yaralanan Hakan A. gözaltına alınırken, çatalla yüzü parçalanan komşu Nazif A. ve yaralanan kız kardeşi Feyzanur Ç. hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen olayda, Hakan A.’nın sokakta kız arkadaşına saldırdığını gören komşuları, müdahale etmek için aşağı indi.

Bu sırada Hakan A.,, kendisini uyaran Nazif A.’ya. Yüzünden yaralanan Nazif A.’nın yakınları da Hakan A.'ya saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adresesevk edildi. Sağlık ekipleri, çatalla yüzünden yaralanan Nazif A. ile arbede sırasında kollarından yaralanan Nazif A.'nın kız kardeşi Feyzanur Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kız arkadaşına saldırdığı iddia edilen Hakan A. polis ekiplerince gözaltına alındı ve kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından Hakan A. polis merkezine götürüldü. Polis, kavgada kullanılan ve Nazif A.'nın yüzünün parçalanmasına neden olan çatala el koydu.

Kavgaya karışanlara ceza

Polis ekiplerinin, kavgaya karışan 6 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150’şer TL, maske takmadıkları gerekçesiyle de 900’er TL olmak üzere toplam 24 bin 300 TL para cezası uygulayacağı öğrenildi.