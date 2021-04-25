Kayıt
15:22 25 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Grip aşısı-Moskova-Rusya- aşı

    Araştırma: Grip aşısı olanlar koronavirüse karşı daha dirençli

    © Sputnik / Vitaly Belousov
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1042889850_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_51c15b80a7e8ddbee50a0e4907d4659b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202104251044353855-arastirma-grip-asisi-olanlar-koronaviruse-karsi-daha-direncli/

    Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, Kovid-19 salgını sürecinde grip aşısı olan kişilerin hastalığa karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Grip aşısı olan kişilerin hastanede kalma sürelerinin ortalama olarak daha kısa olduğu, hastaneye yatış ve solunum cihazı ihtiyacının da daha düşük olduğu belirtildi.

    Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 15 Temmuz 2020'den önce Michigan'da Kovid-19 testi yaptıran 27 bin 201 kişinin verilerini inceledi. Bunlardan 12 bin 997'si daha önce grip aşısı olmuştu.

    DW Türkçe'den Fabian Schmidt'in haberine göre, sonuçlarda hastalığa yakalananlar arasında grip aşısı olan kişilerin oranı yüzde 4 iken, aşılanmayanların oranı yüzde 4.9'du.

    İlk bakışta önemli bir fark yokmuş gibi gözükse de bu oran, grip aşısı olan kişilerin Kovid-19'a yakalanma olasılığının yüzde 24 daha az olduğu anlamına geliyor. Araştırmada bulunan bir diğer sonuç da grip aşısı olan ve hastalığı geçiren kişilerin hastaneye yatış ve solunum cihazı ihtiyacının, aşılanmayan gruba göre daha düşük olması. Bunun yanı sıra önceden grip aşısı olan kişilerin hastanede kalma süreleri de ortalama olarak daha kısa olsa da her iki grupta da ölüm oranları arasında önemli bir farklılık gözlenmedi.

    Doğuştan bağışıklık etkisi

    Tambov'daki Gemotest laboratuvarının çalışması
    © Sputnik / Alexey Sukhorukov
    Kovid-19 ve İspanyol gribinin ortak yanı açıklandı
    Söz konusu sonuçlar, örneğin, grip aşısı ile uyarılan doğuştan bağışıklık savunması da olabilir. Doğuştan gelen bağışıklık savunması, öğrenilmiş antikor bağışıklığından bağımsız olarak işlev görüyor ve özellikle Kovid-19'a neden olan spike proteinlerini hedef alıyor. Burada vücut spesifik bir virüse karşı değil genel olarak enfeksiyonlara karşı tepki veriyor.

    Bağışıklık savunma sistemimiz içinde, örneğin, vücuda giren yabancı maddeleri içine alarak yok edebilen hücreler ve çeşitli bağışıklık reaksiyonlarında ve iltihaplanma süreçlerinde rol oynayan proteinler yer alıyor. Bazı aşıları olan kişilerin, örneğin kızamık aşısı, bağışıklık savunma sisteminlerinin de iyileştiği biliniyor. Epidemiyolojik çalışmaların gösterdiği, aşılanan çocukların, aşı yapıldıktan çok uzun bir süre sonra bile, çeşitli patojenlere karşı aşılanmamış çocuklara göre daha yüksek bağışıklığa sahip olduğu.

    Göz ardı edilemeyecek faktörler

    Ancak sadece bu sonuçlara bakarak, grip aşısının kesin bir şekilde Kovid-19'a karşı koruduğunu söylemek doğru olmaz; çünkü göz ardı edilemeyecek faktörler var. Örneğin, grip aşısını son dönemde olan kişiler, risk grubunda olan tarif edilen, yaşlılar ve sağlık sorunları olan kişiler. Bu kişilerin, aşılanmamış insanlara göre daha dikkatli olduğu için de koronavirüse yakalanmadığı göz ardı edilemez. Ancak yine de söz konusu araştırmada Kovid-19'a yakalanmış risk grubundaki kişiler de var. Yaşlılarda genelde Kovid-19 hastalığının daha şiddetli seyrettiği bilinse de, Michigan Üniversitesi'nin araştırmasında grip aşısı olanlar için durum böyle değildi.

    Başka çalışmalar da var

    Geçen yıl yayımlanan ve hakem sürecinden henüz geçmeyen bir diğer çalışma da immünolojik bir açıklamaya işaret ediyor: 2019/2020 grip sezonundan önce, grip aşısı olan Hollandalı hastane çalışanları Kovid-19'a, aşı olmayanlara göre, önemli ölçüde daha az yakalandı. Bu grupların hiçbirinde 70 yaşın üzerinde kişi yoktu; incelenenlerin tümü aktif olarak çalışıyordu ve buna bağlı olarak hastalığa yakalanan kişilerle ciddi şekilde temas halindeydiler.

    'Aşıyı olmak için en iyi mevsim sonbahar'

    koronavirüs aşı -türkiye
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü taşıyabilir
    Yapılan araştırmalar, Kovid-19'da doğuştan gelen bağışıklık sisteminin rolü hakkında daha fazla araştırmanın gerekli olduğuna işaret ediyor. Öte yandan söz konusu araştırmaların sonuçları hakkında halen bazı belirsizlikler de mevcut. Kovid-19'a karşı kendi önlemini almak, grip aşısı olmanın arkasındaki itici güç olmamalı. Ancak grip de yaşamı tehdit edebileceği için, doktorlar tarafından aşı olunması öneriliyor.

    Aşıyı olmak için en iyi zaman genellikle sonbahar, yani grip mevsiminin hemen öncesi olarak tarif edilir. Eğer bağışıklık sisteminizi gerçekten güçlendirmek istiyorsanız, doktorunuzla tüm aşı durumunuzu kontrol etmeli ve kapsamlı bir aşı planı hazırlamalısınız. Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, tetanoz, çocuk felci, difteri, boğmaca, tüberküloz, çiçek hastalığı, hepatit A ve B gibi tehlikeli hastalıklara karşı önerilen tüm aşılara ve güçlendiricilere sahip olduğunuzdan emin olun.

    İlgili konular:

    Çin, Suriye'ye 150 bin doz koronavirüs aşısı bağışladı
    7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Venezüella: Sputnik V, dünyanın en etkili koronavirüs aşısı
    Koronavirüsü atlatan Mustafa Sarıgül: Bir ay için kapanma yapmazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz
    Rusya'da 8 bin 780 koronavirüs vakası tespit edildi
    Etiketler:
    Koruma, Bağışıklık, Grip, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, Grip aşısı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet