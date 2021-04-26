Zonguldak'ta Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler köyünde gençler, Ramazan davulcusuna şaka yaptı.
Sahur vakti, köy meydanında beyaz çarşafı kefen yapan bir genç yere yatarken, üzerinde çarşaf sarılı olan genç ise başında bekledi.
Bu sırada meydana gelen davulcu, şaşkınlıkla bir süre davulunu çaldı. Ardından ise koşarak evine gitti. Gençler ise koşan davulcuyu kısa süre kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyaz çarşaf giyip Ramazan davulcusunu korkuttular https://t.co/GYjsvebhUQ pic.twitter.com/BtvDDK0mSM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 26, 2021
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