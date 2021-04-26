Araştırma: Diş eti iltihabı Kovid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor

Kanada’nın McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Kovid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı.
COVID-19 patients with gingivitis were 4.5 times more likely to be intubated and 9 times more likely to die, study says.— David Broder, DO (@DavidBroderDO) February 8, 2021
Don't be so quick to brush off this study.https://t.co/RSWWob6JLY #FoxNews @AmerDentalAssn #COVID19 #COVID #MedTwitter #dentistry #health @Crest @Colgate
NTV'nin haberine göre, uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Kovid-19’dan ölme olasılığının 8.8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.
Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3.5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4.5 kat daha fazla olduğu belirtildi.
McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Kovid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" ifadelerini kullandı.
568 hasta incelendi
Öte yandan, yapılan araştırmada Katar’daki 9 hastaneyi içeren Hamad Medical Corporation’ın verileri kullanıldı. Bu kapsamda 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.
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