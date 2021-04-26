Araştırma: Diş eti iltihabı Kovid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor

Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, diş eti iltihabının Kovid-19’dan ölüm riskini 8.8 kat artırdığı bulundu. Ayrıca, diş eti iltihabından muzdarip kişilerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3.5 kat, ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4.5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Kanada’nın McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Kovid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı.

​NTV'nin haberine göre, uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Kovid-19’dan ölme olasılığının 8.8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.

Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3.5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4.5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Kovid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" ifadelerini kullandı.

568 hasta incelendi

Öte yandan, yapılan araştırmada Katar’daki 9 hastaneyi içeren Hamad Medical Corporation’ın verileri kullanıldı. Bu kapsamda 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.