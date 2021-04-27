Kanye West'in ayakkabıları 1.8 milyon dolara satıldı

Bundan 10 yıl önce açık artırmalar açısından niş bir piyasa olarak görülen ama son yıllarda koleksiyoncular için yeni bir kapı aralayan spor ayakkabı klasmanında bir rekor daha kırıldı.

ABD'li rapçi Kanye West'in 2008'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği ve kendi tasarımı olan Nike Air Yeezy 1 model ayakkabılar, ünlü Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 1.8 milyon dolara satıldı. Ayakkabıların 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

Bu alanda bir önceki rekor ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın ayakkabılarına ait. Christie's müzayede evinin Ağustos 2020'de açık artırmaya çıkardığı Nike Air Jordan 1 model ayakkabılar 615 bin dolara satılmıştı.

Sothebys'den yapılan açıklamada satışın, halka açık bir açık artırmada bir çift spor ayakkabı için ödenen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi. West'in ayakkabıları aynı zamanda fiyatı 1 milyon dolara erişen ilk spor ayakkabı olma özelliği de taşıyor.

The Kanye West sneakers that sent athletic shoes strutting down fashion runways sold for $1.8 million, a new world record price for a pair of sneakers, Sotheby's announced https://t.co/4UcDFAfM7X 1/5 pic.twitter.com/JhT24NXvwe — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) April 26, 2021

West'in artık protesto edip katılmadığı Grammy töreninde giydiği Nike Air Yeezy 1'ler spor giyim devi Nike ile işbirliğinin bir ürünü olarak doğmuş, piyasaya sürülmesi ise Nisan 2009'u bulmuştu. Air Yeezy 1'ler 2 bin ila 4 bin dolara satılmıştı. Air Yeezy 2 de 2012'de satışa çıkarılmıştı.

Nike, West ile işbirliğinden önce ayakkabılarına yalnızca ünlü sporcuların adını veriyordu.

Kanye West's Nike Air Yeezy samples have sold for a staggering 1.8 million in a private sale, making them the most expensive sneakers in the world. https://t.co/7N9A5UcnJv — CNN (@CNN) April 26, 2021

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