Dogecoin'in geliştiricilerinden Sporklin hayatını kaybetti

Dogecoin'in yaratıcısı ve geliştiricisi Billy Marcus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kripto para biriminin diğer geliştiricisi Sporklin'in kanserden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sporklin devoted the last 7 years of her life to Dogecoin, in every way. Supporting the devs, educating the community, defending others with her wit and boldness. She cared greatly about integrity and lived up to her ideals. She was a true shibe.



She will be greatly missed. RIP. pic.twitter.com/Yl9k2yvYdv — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) April 25, 2021

​Twitter'da yaptığı paylaşımda Marcus, "Sporklin hayatının son 7 yılını Dogecoin'e adadı. Yazılımcıları destekledi, toplumu eğitmeye katkı sağlamaya çalıştı. Zekası ve cesaretiyle ötekileri savundu. Dürüstlüğe önem verdi ve idealleriyle yaşadı. Birçok insanı etkiledi ve birçok işe imza attı" ifadelerini kullandı.

Marcus, tweetinin devam paylaşımında da "Lütfen hepimizin keyif aldığı bu parayı ve topluluğu devam ettirmek ve bu kaybın yasını tutarken ailesini ve arkadaşlarını desteklemek için kendisine, verdiği şeyleri onurlandırmak için bana katılın" dedi.

She made a huge impact on many people and handled so much behind the scenes.



Please join me in honoring all she gave of herself to continue this coin and community that we all enjoy, and supporting her family and friends as they process and mourn this loss. — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) April 25, 2021

​Sporklin, sağlık sorunlarından ötürü şubat ayında projeden çekildiğini duyurmuştu.