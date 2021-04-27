Apple'dan 'maskeliyken Face ID açabilme' güncellemesi

Apple kullanıcıları artık iPhone cihazlarının kilidini Apple Watch ile açabilecek. Böylelikle iOS 14.5 güncellemesi ile Apple cihazlardaki Face ID'nin maskeli yüzleri tanıyamama problemi ortadan kalkmış olacak.
iOS 14.5 update: Apple’s solution for Face ID with a mask https://t.co/5m8sM0XM2h— Rifnote News Aggregates (@rifnote) April 27, 2021
iPhone kullanıcılarının iOS 14.5 sürümüne geçmesiyle özelliğin aktif olacağı belirtilirken, kullanıcıların aynı zamanda Apple Watch saatlerini de watchOS 7.4 versiyonuna geçirmeleri gerekecek.
Yeni güncellemeyle birlikte 'ayarlar' kısmında eşleştirmeyi gerçekleştiren kullanıcılar, yeni özelliği devreye sokabilecek.
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