Uyuşturucu bulunan otomobille arama noktasından kaçarken polis aracına çarptılar

Bursa'da uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalışan içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis aracına çarptı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu e tabanca ile uyuşturucu kullanmak için düzenek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi İlçesi Avrupa Konseyi Bulvarında Muhammet P. yönetimindeki otomobil, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince ters yöne dönüp kaçmaya başladı. Şüpheli 11 Eylül Bulvarı'na kavşaktan dönüş yaptığı sırada Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip aracına çarptı. Otomobilden inip kaçmaya çalışan Muhammet P. ve yanındaki Osman E., çarptıkları polis aracındaki polis ekibi tarafından yakalandı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 100 gram metamfetamin, tabanca ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Kaza sırasında aracın paspasına dökülen uyuşturucuyu polis memuru eliyle tek tek topladı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Muhammet P.'nin çeşitli suç kayıtlarından aranması olduğu öğrenildi.