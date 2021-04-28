2005 yılında çekilen 'Felaket Kız' fotoğrafı NFT ile 430 bin dolara satıldı

2005 yılında 'Felaket Kız (Disaster Girl)' adlı bir sosyal medya gönderisinde gülen yüzü ile yer alan Zoe Roth, orijinal görüntüsünün dijital eserini NFT'ye çevirip satarak 430 bin dolar kazandı.

'Felaket Kız' olarak fotoğrafı sosyal medyada viral haline gelen Zoe Roth isimli genç kızın bulunduğu görsel, Roth'un ailesi tarafından NFT haline getirilerek 180 Ethereum'a (430 bin dolar) satıldı.

Söz konusu fotoğrafta genç kızın, yanan bir bina önünde gülerek poz verdiği görülüyor.

Zoe Roth of "Disaster Girl Meme" fame sold the image as an NFT and this is all I could think about pic.twitter.com/mR7Ca1sz7H — Wyrdcurt (@wyrdcurt) April 28, 2021

​Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Roth, "Eseri satabilmek eser üzerinde biraz kontrolümüz olduğunu bize gösteriyor. Ancak satış süreci bir ajans tarafından yönetildi" ifadeleri kullandı.

NFT'yi yalnızca bir kerelik satın alma işlemine göre değil de birden çok kez satın alınabilecek şekilde oluşturan Zoe ve babası, bundan sonra gerçekleşecek her satıştan da yüzde 10'luk komisyon alacak.

Açık artırmadan önce Roth ve babasının konuyu derinlemesine araştırdıkları ve diğer viral fotoğraf sahipleriyle çevrim içi sohbetler gerçekleştirdiği bildirildi.

Bugün 21 yaşında olan Roth, 2005 yılında babasının çektiği bir fotoğraf ile dünya çapında üne kavuşmuştu.