Kanada'da kunduzlar fiber kabloları kemirerek bir kasabayı internetsiz bıraktı

2 bine yakın nüfusa sahip olan Tumbler Ridge kasabasının internet altyapısında yaşanan 36 saatlik kesinti, bine yakın internet kullanıcısını mağdur etti.

BC town loses internet after beavers chew through fibre cable https://t.co/T5esWfbiRc pic.twitter.com/zMgi2LAzHa — Daily Hive Vancouver (@DailyHiveVan) April 26, 2021

​İnternet hizmeti sağlayıcısı Telus firmasından bir sözcü, kunduzların kasabada birçok noktada hizmet veren fiber kabloları kemirdiğini ve 'büyük hasara neden olduğunu' söyledi.

Yetkilinin yaptığı açıklamada, kunduzların toprağı kazarak yer altındaki kablolara eriştiği ifade edildi.

Kasabanın internet altyapısındaki hasarın uzun uğraşlar sonucunda restore edildiği bildirildi.