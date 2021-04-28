Kolombiya'da online ders sonrası kamerasını kapatmayı unutan öğretmen, eşiyle yaşadığı özel anlarını öğrencilere izletti

Kolombiya'da bir Katolik okulu öğretmeni, Zoom üzerinden yapılan derse ara verdiği sırada kamerasını kapatmayı unutarak, eşiyle yaşadığı özel anları öğrencilere izletti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir Katolik okulunda görev yapan fizik öğretmeni Ruben Dario Parras, derse ara verdiği sırada kamerasını kapatmayı unuttu.

Ardından Parras'ın, yanına gelen eşiyle yaşadığı özel anlara, o sırada çevrim içi olan tüm öğrenciler şahit oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre yaşananlar sonrasında özür dileyen Parras, eşinin bir ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için odasına geldiğini kaydetti.

Also, oops!

Colombia Catholic school teacher is caught on Zoom snuggling into his wife's breast https://t.co/mbuBM0RdO3 via @MailOnline — Peter Roman (@TsarKastik) April 28, 2021

Öğretmen, açıklamasında "Kameranın kapalı olduğunu düşünüp eşimin göğüslerini öptüm. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan okul müdürü Duran Cespedes, bunun ciddi bir konu olduğunu belirterek öğretmen hakkında soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.