Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında ‘şiddet ve velayet' davasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Özcan Denir, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne giderek, eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; eski eşinin oğlu Kuzey’i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.

'Görüntülerden tedirgin oldum'

Savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini ifade etti. Özcan Deniz, “10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum” dedi.

Özcan Deniz, "Oğlumu ayda dört kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Feyza Aktan’ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara Özcan Deniz, "Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum. Bunun cevapları burada verilir. O yüzden bu magazinel bir durum değil benim için. Hepsinin cevaplarını alacaksınız. Hepsi yargıda olan durumlar. Ne desem yargıyı etkilemiş olurum" yanıtını verdi.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ve iki yaşındaki çocuklarının velayeti Aktan’da kalmıştı. Ancak daha sonra Özcan Deniz oğlunun velayetini almak için dava açmıştı.