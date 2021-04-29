32 yıl sonra kavuştular: Koronavirüs izini süren filyasyon ekipleri kayıp kardeşleri buluşturdu

Filyasyon ekipleri, 32 yıldır birbirlerinden haberi olmayan kardeşleri bir araya getirdi. İstanbul'da Kovid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu.

Sabah gazetesinden Gük Kireklo'nun haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un 28 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak için genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı. Virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı. Ancak ekipler Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti.

Ağabey Yaşar Varol'a telefon edildi ve telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" derken, Yaşar Varol, "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım" dedi.

Filyasyon ekibi gelişmeleri Filiz'e iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullandı.

Habere göre, babasının ilk eşinden olan Yaşar Varol, kardeşinin varlığından haberdardı. Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı, yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ulaşamadı.

İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez bir araya geldi. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde sona erdi. Filiz Varol, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bir yazı yazarak teşekkür etti.

'Koronaya yakalandım, ağabeyime kavuştum'

Yıllar sonra kardeşine kavuşan Filiz Varol, "İnanılır gibi değil. Filyasyon ekipleri dedektif gibi iz sürerken beni ağabeyime kavuşturdu. Ona hasretle sarıldım. Annemin ilk eşinden olan 4 ağabeyim daha var. Babamın ilk eşinden olan oğlu ağabeyim. Nasıl bunca yıl bundan habersiz yaşamışım. Ağabeyim de sevinçle geldi, bana sarılıp bağrına bastı. Kardeş işte, araya yıllar girse de insan kalpten bağlanıyor kardeşine" diye konuştu.