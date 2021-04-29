Netflix'ten kararsızlar için 'Bir Şeyler Oynat' seçeneği

Netflix, izleyecek bir şey bulmakta zorluk çeken kullanıcıları için 'Bir Şeyler Oynat' özelliğini devreye soktu.

Netflix, duyurduğu yeni özelliğiyle 'kararsızlar için' rastgele oynatma seçeneği getiriyor.

Sunulan özelliğe göre, kullanıcıların tercihlerine göre içerikler sunuluyor. Aynı zamanda, bu seçenekleri değiştirip tekrarlamak da mümkün.

Kullanıma açılan özelliğin kısa süre içerisinde Türkiye'de de devreye girmesi bekleniyor.

Bir Şeyler Oynat’a kullanmak için, telefonda ana sayfa ve indirilenler sekmelerinin bulunduğu barda, masaüstünde ise profil adının göründüğü üst kısımda bulunan seçeneğe basarak ulaşılabilir.