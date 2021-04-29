Rolling Stones efsanesi Ronnie Wood, ikinci kez yakalandığı kanseri atlattı

Doktorları tarafından yapılan açıklamada, rock yıldızı Ronnie Wood'un ikinci kez yakalandığı kanseri de atlattığı, vücudunda kanser hücresinin kalmadığı belirtildi.

73 yaşındaki Rolling Stones gitaristi Wood'un pandemi sürecinde yakalandığı akciğer kanserini atlattığı bildirildi.

Ronnie Wood has revealed that he’s been given the all-clear after battling cancer for a second time https://t.co/3vdeyo3FcU pic.twitter.com/BdXxkK2rcv — Guitar World (@GuitarWorld) April 26, 2021

​İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği demeçte, daha önce 2017'de de kansere yakalanan rock yıldızı, 43 yaşındaki eşi Sally Humphreys ile 4 yaşındaki ikizleri Gracie ve Alice'in iyileşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Wood, kendi kendine uyguladığı sanat terapisinin de hastalığı atlatma sürecine katkı sağladığını belirtti.

Ünlü gitarist, kısa süre önce kendisine küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konduğunu ama her şeyin yolunda olduğunu söylemişti.