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    bisiklet - İstanbul

    Bisikletliler Meclisi Başkanı Murat Pekeser: Satışlar arttı ancak kullanıma yansımadı

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    Koronavirüs pandemisi insanların alışkanlıklarında da değişikliğe neden oldu. Bisikletliler Meclisi Başkanı Murat Pekeser ise bisiklet satışlarıyla ilgili "Geçen seneye bakarsak büyük satış yapıldı. Ancak bu kullanıma ve yollara yansımadı. Bunun sebebi trafikteki korkular olabilir" açıklamasında bulundu.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi alışkanlıkları da değiştirdi. Özellikle bisiklete talep her geçen gün artıyor. Birçok kentteki kısıtlamalar, motorlu trafikte azalmaya ve kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınmak için yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih eden insanlarda artışa neden oldu.

    Hürriyet’ten Kübra Genç’in haberine göre, şu an taleplerin durduğunu belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Benim görüşüm talep normal düzeyde devam ediyor. Burada farklı durum var. Hafta sonu yasaklar ve havaların kötü gitmesi bisiklet talebini etkiledi. Bu yüzden de geçtiğimiz sene büyüyen talep bu sene aynı etkide devam etmiyor" açıklamasında bulundu.

    ‘Markete arabayla gittiğinizde ceza ihtimali var ancak bisikletle yok’

    Türkiye'deki çocuk bisikletleri dışındaki bisikletin yurtdışından gelen parçalarla üretildiğini belirten Suyabatmaz, Avrupa'da bisiklet kullanımı konusunda çok büyük bir talebin yaşandığını ve Asya'daki üretim sürecinin sekteye uğramasının da Türkiye'deki bisiklet üretim sürecini etkilediğini belirtti. Suyabatmaz, "Bu yılki imalatlar erkenden satıldı. Avrupa'da yüzde 43'lük satış patlaması oldu. Türkiye'den de mal aldılar. Şu anda aynı şey yaşanıyor dış piyasada büyük talep var. Ancak bizde de tekrar harekete geçecektir" dedi.

    Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet kullanımında bulunan kişi sayısını tespit etmenin mümkün olmadığını belirtirken, "2 ileride yer alan markete arabayla gittiğinizde ceza ihtimali var ancak bisikletle yok. Bunun farkına varırsa toplum, talep artacak" dedi.

    ‘Kapanma günleri bisiklete binmek serbest olsun istiyoruz’

    Bisiklet yollarıyla ilgili yeni atılımlardan bahseden Suyabatmaz, "Şu anda en azından yeni gelişen alanlara bisiklet yollarını yapmak gerekiyor. Turizm amaçlı yollar yapılıyor. Şehir içi planlamalar var" dedi.

    Suyabatmaz, yürüttükleri kampanyadan bahsetti ve "Yasak günlerinde bisiklet kullanımı serbest bırakılsın" dedi. Suyabatmaz, "Önümüzdeki bisikletli 2 metre uzakta, arkamızdaki de öyle. Zaten yan yana tam anlamıyla kullanmıyoruz. 4-5 metre gidip spor yapalım diyoruz. Mola yasak olsun ama kapanma günleri bisiklete binmek serbest olsun istiyoruz" açıklamasında bulundu.

    ‘Trafikte araç sürücüleri trafik kanununda belirtildiği gibi bisikletlinin araç olduğunu kabul etmeli’

    Bisikletliler Meclisi Başkanı Murat Pekeser bisikletlilerin yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Pekeser, "Bisiklet kullanımının arttırılması için eğitimden başlamamız lazım. Kurallarıyla birlikte çok iyi anlatmamız lazım. Kullanımla ilgili trafikte araç sürücüleri trafik kanununda belirtildiği gibi bisikletlinin araç olduğunu kabul etmeli. Sağ şeridi paylaşması gerekir. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Araç sürücüleri bizi görmüyor. araç sürücüsü 1-5 metre kuralını ihlal etmemeli. Kullananların da alması gereken önlemler ve kurallar var tabii. Kask ve eldiven takması gibi... Görünür olmak için gündüz gece görünür renkte kıyafetler gitmeli, dönüşlerde mutlaka sinyal vermeleri ve ışıklarda diğer araç sürücüleri gibi durmaları gerekir" dedi.

    ‘Geçen seneye bakarsak büyük satış yapıldı, ancak bu kullanıma ve yollara yansımadı’

    Pekeser, bisiklet satışlarıyla ilgili "Aslında geçen seneye bakarsak büyük satış yapıldı. Ancak bu kullanıma ve yollara yansımadı. Bunun sebebi trafikteki korkular olabilir. Aynı zamanda yasaklar da etkiledi. Şimdi İstanbul genelinde 11 bin araç sürücüsüne kendimizi anlatmak için yollarda olacağız 11 noktada haklarımızı anlatacağımız bir kampanya düzenliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehir

    Bisiklet talebi Türkiye'de artış yaşarken, bisiklet yolu konusunda da dünyayla yarışır bir durum söz konusu. Bu illerden biri de Konya. 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri konumunda.

    Birleşmiş Milletler raporuna göre şehirler kısıtlamaları hafifletmeye başladıkça özellikle İngiltere ve Almanya'daki bazı mağazalar talebi karşılamak için mücadele ederken, bisiklet ve e-bisiklet alımlarında keskin bir artış oldu. Bununla birlikte, Kovid-19 sonrası iyileşmede daha sürdürülebilir ve verimli mobiliteye nasıl geçebileceği yeniden değerlendiriliyor.

    Brüksel, bisiklet altyapısını iyileştirmek için yarım milyon euroluk bir bütçeyi onayladı ve bisikletler için ek 6 bin park yeri ve 40 km'lik yeni bisiklet yolları sunmak harekete geçti. Roma'da ve Milano'da da durum aynı. Yaz boyunca, bisikletlilere ve yayalara daha iyi hizmet verebilmek için 35 kilometrelik yolu dönüştürmeyi planlıyorlar. Paris'te de yeni bisiklet yolları oluşturulurken, İngiltere virüs sonrası için de harekete geçti.

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    Etiketler:
    Bisikletçi, Talep, Bisiklet, Türkiye
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