YouTuber'ların 'maske şakası' göçmenlik bürosunda bitti: Sınır dışı edilebilirler

Bali'de yüzlerine yaptıkları makyaj ile maske yasağını delen iki YouTuber, sınır dışı edilmekle karşı karşıya.

Bali'de birkaç gün önce YouTuber'lar Josh Paler Lin ve Leia Se, yüzlerini maske takıyormuş izlenimi yaratacak şekilde boyayıp, bu şekilde kalabalıkların arasına karıştıkları görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Şaka videosu' ile ülkedeki yasağı delen ikilinin 22 Nisan'da yayınladığı video milyonlarca kişi tarafından izlendi ve tepkilere neden oldu.

Fake mask influencers are JAILED in Bali: YouTubers who painted a mask on their faces are locked up https://t.co/YRGzYzQjeY — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2021

​Paler ve Se, tepkilerin ardından özür dileyerek videoyu yayından kaldırsalar da yetkililer harekete geçti.

Göçmenlik bürosuna götürülen iki YouTuber'ın sınır dışı edilmesi söz konusu.

Bali'de normalde koronavirüs kurallarını çiğneyen yabancı uyruklulara önce para cezası kesiliyor, ikinci ihmalde ise bu kişiler sınır dışı ediliyor. Ancak Endonezyalı yetkililer toplumda sert tepkilere neden olan ikilinin direkt sınır dışı edilmesinden yana.

Bali'deki Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı bölge ofisinin sözcüsü Putu Surya Dharma, "İki YouTuber'ın sınır dışı edilip edilmeyeceklerine karar vermek için Göçmen Bürosu ile birlikte incelemelerde bulunulacak" açıklaması yaptı.