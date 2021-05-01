Tamer Karadağlı ile sevgilisi savcılığın yolunu tuttu: 'Yaş farkı yüzünden küfür ediyorlar'

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu. Karadağlı ve Iraz, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.