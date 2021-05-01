Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı: 2 polis yaralandı

Kırıkkale'de dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle çarptığı motosikletli 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki otomobil sürücüsü 17 yaşındaki Hasan Hüseyin S. polisin dur ihtarına uymayıp uygulama noktasından kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobiliyle Motosikletli Polis Timi'ne çarpan ehliyetsiz sürücü, kazada 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 polis memuru tedavi altına alındı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavileri süren polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alına alınan Hasan Hüseyin S. ise Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalinden idari para cezası uygulandı.



