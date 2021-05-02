4 ayda 3 kez soyulan tuvalet işletmecisi isyan etti: Bıktım bu hırsızlardan

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydanda bulunan Bey Camii'nin tuvalet kısmının işletmecisi Mehmet Şahin, kulübesindeki bozuk paraların çalındığını ve güvenlik kameralarına zarar verildiğini fark etti.

Şahin'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri yaparak, güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tuvaletin 4 ayda 3. kez soyulduğunu ifade eden Şahin şu sözlerle dert yandı: "Ocak ayında tuvaleti işletmeye başladım. Başladığım günün 15 gün sonrasına buraya geldiler her yeri dağıttılar, hırsızlık yaptılar. Bir süre sonra ikinci kez hırsızlık olayı yaşandı. O zaman da yine aynı şekilde zarar verdiler. Her seferinde kameraların kayıt aldığı cihazı da götürdüler. Onca para vererek kameraları yeniden düzenlettim, yeni cihaz aldım. Bu sefer kayıt cihazını başka yere sakladığım için onu bulamamışlar ama yine kameraları kırıp zarar vermişler. Pandemi döneminde zaten işler düştü, bir de üzerine bu hırsızlık olayları eklendi. Hemen hemen her ay düzenli olarak gelip hem zarar veriyorlar hem de hırsızlık yapıyorlar. Evimin geçimini buradan sağlıyorum, başka bir işim ve gelirim yok. Bıktım bu hırsızlardan."