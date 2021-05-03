Kars'ta bir kedi, 4. kattan dört ayak üstüne düştü: Koşarak binaya geri döndü

Kars’ta 5 katlı binanın 4. katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kars merkezde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4. katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü.

Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi.

Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu.