Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Furkan Çalıkoğlu, eski sevgilisi Ayşegül Çınar hakkında zorlama hapis talebinde bulundu. Çalıkoğlu, Çınar'ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu ise, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Çınar’ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.