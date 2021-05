'Sarışın bomba' pozu veren Billie Eilish: Derdim, beden olumlamak değil, canımın istediğini yapmak

Müziği kadar eğlence sanayi standartlarının dışındaki kilosu ve kıyafetleriyle de tanınan ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisinin Britanya edisyonunun haziran sayısı için tümüyle tarz değiştirdi. Happier Than Ever (Her zamankinden daha mutlu) isimli albümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanan 19 yaşındaki şarkıcı, saçındaki neon yeşili tonları ve bol kıyafetleri atıp Marilyn Monroe havasında Vogue kapağında arzı endam etti.

Vogue'a verdiği dar korseler içindeki sarışın bomba pozlarını Instagram hesabında paylaşan Billie Eilish, dergiye verdiği mülakatta "Bir şekilde kendimi daha fazla kadın hissediyorum" dedi. Daha önce kilolarını belli edecek şekilde minik dar bir yelek ve ince askılı atlet giymesi bile olay olan sanatçı, özel hayatı dışında klasik pin-up alanında hiçbir şey yapmadığının herkesin malumu olduğunu belirtti.

Bedeni olduğu gibi olumlama hareketinin üyesi gözüyle bakılan Eilish, çocukluğunda bedeni yüzünden depresyona girdiğinden söz etti.

Ancak "Sizi heyecanlandırıyorum diye beni rol modeliniz yapmayın" diye uyaran sanatçı, geçmişteki giyim kuşam tercihlerinin asla beden olumlama çabasından kaynaklanmadığını belirtti.

Vogue'a verdiği pozlarla ilgili "Beden olumlama gibi bir derdin varsa niye korse giyesin? Niye gerçek bedenini göstermeyesin" diye konuşan Eilish, "Benim derdim, canımın istediğini yapmaktır" vurgusunda bulunarak şöyle devam etti:

"Bütün mesele, neyin sana kendini iyi hissettirdiği. Ameliyat olmak istiyorsan, git ameliyat ol. Birisinin seni çok büyük göstereceğini düşündüğü bir elbise giymek istiyorsan, s..tir et - iyi göründüğünü hissediyorsan, iyi görünüyorsun."

"Tenini göstermek istiyorsan, birdenbire ikiyüzlü olursun, hatta hafifmeşrep, sürtük ve fahişesindir. Eğer öyleysem, bundan gurur duyarım. Ben ve tüm kızlar o...puyuz ve ...tir at, tamam mı? Meseleyi tersine çevirip bundan güçlenerek çıkalım. Bedenini göstermek, tenini göstermek ya da göstermemek, sizden saygı alıp götürmemeli."

29 Nisan'da cinsel istismarcılara ve reşit olmayan çocukları sömürenlere karşı çıkış niteliğindeki Your Power (Senin Gücün) isimli şarkı ve videoyu çıkaran Eilish, pandemi döneminde erkek kardeşi Finneas'ın ev stüdyosunda yeni albümünü hazırladığını, bu vesileyle şarkı yazmayı yeniden sevdiğini ve ses mühendisliğini öğrendiğini anlatarak ekledi:

"Öyle çok büyüdüm ve sesimi öyle çok düzelttim ki, düşünmesi bile çılgınca. Bence değişim dünyadaki en iyi armağanlardan biri."