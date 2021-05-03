Antalya'da bir köpeği tabanca ile vuran 2 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde, tabanca ile ateş ettikleri bir köpeği yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Serik'in Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde Yusuf ve Teslime Sarı çiftine ait köpeğe yoldan geçen aracın içinden kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre kimlikleri tespit edilen 25 yaşındaki Y.K. ile 22 yaşındaki K.B.olayda kullandıkları tabanca ile evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da uygulandı.