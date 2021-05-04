Tekirdağ'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Çimendere Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu. Balık ölümlerine bölgedeki bir fabrikadan bırakılan atıkların neden olduğunu öne sürülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dere suyundan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan derede son iki gündür yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, fabrika atıklarıyla kirlendiği ileri sürülen dere suyundan ve balıklardan numuneler aldı. Alınan numuneler laboratuvarlarda incelenmeye alındı.

Derede halen binlerce balığın can çekiştiğini söyleyen Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, son yıllarda derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini söyledi. Güngör, "Biz bu dereden 15 sene önce tarla suluyorduk, balık tutuyorduk. Şimdi balıklarımız ölüyor, tarlalarımızı sulayamıyoruz. 10 yıldır sesimizi yetkililere duyuramıyoruz. İnşallah yetkililer bu sefer sesimizi duyar. Deremiz eski haline döner" dedi.

Mahallede oturan Fedai Işık ise balık ölümlerine derenin geçtiği güzergah üzerinde bulunan peynir fabrikası atıklarının neden olduğunu öne sürdü. Derenin kirlenmesi nedeniyle besiciler ve çiftçilerin zor durumda kaldığını söyleyen Işık, "Yaklaşık 10 yıldan beri dere bu şekilde akıyor. Sürekli bu derede balıklar ölüyor. Bizler hayvancılık yapıyoruz. Buradan hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Tarlamızı sulayamıyoruz" dedi.