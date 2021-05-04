Yalnız yaşayan adamın ölüsü 30 gün sonra fark edildi

Malatya'da bir evden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye yardımı ile eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 30 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.