Melinda Gates'in çağrısı: Gençleri aşılamadan önce yoksul ülkelere aşı sadakası verelim, ama patentlerden vazgeçmeyelim

Küresel çapta aşılamada anahtar rol oynayan Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı'nın Microsoft kurucusu Bill Gates'le boşanma açıklaması yapması öncesi verdiği mülakat yayımlandı. ABD gibi zengin ülkelerin gençleri aşılamaya geçmeden önce yoksul ülkelere aşı bağışlamasını öneren Melinda Gates, aşı patent haklarından feragat edilmesi çağrılarını ise reddetti.

Dünyanın gözünde şirket ve hayır kurumu ortaklığından farksız olan Bill ve Melinda Gates çiftinin 27 yıllık evliliği noktalama kararı alması şaşkınlık yaratırken, Melinda Gates'in boşanma açıklamasından önce Financial Times'e verdiği mülakat yayımlandı.

Gates Vakfı'nın başını çektiği küresel çapta aşı faaliyetlerinin anlam ve öneminin ancak koronvirüs pandemisi döneminde anlaşıldığına işaret eden Melinda Gates, Joe Biden'ın başkanlığındaki ABD yönetiminin kısa süre içinde Kovid-19 aşısı bağışlamaya başlamasını beklediğini dile getirdi.

Microsoft kurucusu Bill Gates ile birlikte dünyanın en büyük özel hayır kurumlarından birinin eşkurucusu olan Melinda Gates, Biden yönetiminin aşı tedarikinin ne kadarını iki taraflı olarak ne kadarını küresel COVAX programı aracılığıyla bağışlayacağını yakında değerlendireceğini öngördü.

Hükümetlerin pandemiyi kontrol altına almak için küresel ekonominin aşılanması gerektiği alarmına uyanmaya başladığını söyleyen Gates, "Bence ABD hükümeti, aşı tedariklerini gözden geçirip karar verme aşamasında; tamam, COVAX aracılığıyla ne kadarını, iki taraflı olarak ne kadarını vermeliyiz, bu yüzden orada bir hareket görmeye başlayacaksınız" dedi.

Zengin ulusların genç nüfuslarına aşı yapmaya başlamadan önce düşük gelirli ülkelerle doz paylaşmaya başlaması gerektiğini savunan Gates, hükümetlerin 20-30 yaş aralığı gibi bir grup belirlemesini, aşı yapma sırası bu gruba gelip dayandığında aşı bağışlamaya başlamasını önerdi.

Diğer yandan yoksul ülkelerden yükselen zengin ülkelerin aşı tedarikini kolaylaştıracağı için fikri mülkiyet (patent) haklarından feraget etmesi çağrılarına ise soğuk bakan bilgisayar bilimcisi mültimilyarder Teksaslı, ilaç şirketlerini teknoloji transferleri yapmaya teşvik etmenin daha mantıklı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugün işlemeyen parça, imalat. Yeterli hammaddemiz yok, doğru yerlerde yeterli üretimimiz yok; bu da yerinde üretim yapan ulusların aşılarını istiflemesine imkan veriyor, bu yüzden o parçayı tamir etmeliyiz."

Küresel çapta halk sağlığı faaliyetlerinde en güçlü ve etkili girişimlerden biri haline gelen Bill & Melinda Gates Vakfı, geçen yıl Kovid-19 pandemisiyle mücadele çabalarına yaklaşık 1.75 milyar dolar taahhüt etti. Melinda Gates, boşanmadan sonra da vakıf eşbaşkanlığını devam ettirecek.