Niğde'nin Bor ilçesinde bir binada daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedi, kapalı olan kapının üzerindeki tokmağa ulaştı. Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı.

Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada çokça beğeni aldı.

Kedi, tokmakla vurduğu kapının açılmasını bekledi — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 4, 2021

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