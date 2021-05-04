Mücevher üreticisi Pandora, saf elmas kullanmayı bırakıyor

Dünyanın en büyük takı üreticilerinden Pandora, ürünlerinde saf elmas yerine sadece yapay elmas kullanacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yapay elmasın saf elmasta aranan özellikleri taşıdığı belirtildi.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Pandora'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk kez yapay ortamda üretilen elmaslardan oluşan bir koleksiyonu satışa sunduğu belirtilerek, takılarda bundan sonra madenlerden çıkarılan elmaslara yer verilmeyeceği bildirildi.

Pandora, the world’s biggest jewelry maker, will only use lab-made diamonds and not gems mined from the earth, reacting to human-rights and environmental abuses in the mining industry. A warning to Africa's mineral-rich countries to reform abuses. https://t.co/DaZ4krpKFg pic.twitter.com/r90rx0mS3R — James Hall (@hallaboutafrica) May 4, 2021

​Açıklamada, şirketin elmas piyasasını dönüştürmeyi, ürünleri sürdürülebilir ve herkesin ulaşabileceği bir hale getirmeyi hedeflediği kaydedildi.

'4 C kriterine uyuyor'

Elmas piyasasında yapay elmasın payının arttığı belirtilen açıklamada, yapay elmasın, elmasta aranan '4 C kriterine (kesim, renk, netlik ve karat)' birebir uyduğu aktarıldı.

Şirket, geçen yıl ürünlerinde madenlerden çıkarılan yaklaşık 50 bin parça saf elmas kullanmıştı.

Elmas piyasasının merkezi olarak bilinen Belçika'nın Antwerp kentindeki Dünya Elmas Merkezi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl küresel elmas talebi yüzde 15 düştü.

Elmas madenciliği, Afrika ülkelerinde yıllardır süren iç savaşların başlıca nedenlerinden biri olarak görülürken, Afrika ülkelerinde elmas madenlerindeki insani olmayan çalışma koşulları ve çocuk işçilerin çalıştırılması konusu da giderek tüketiciler tarafından daha fazla sorgulanıyor.